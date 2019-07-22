РИАМО - 22 июл. Директора фонда борьбы с коррупцией, независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова задержали в центре столицы, на данный момент его уже отпустили, сообщил сам Жданов.

На прошлой неделе окружная избирательная комиссия отказала Жданову в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

«Меня задержали за одиночный пикет у мэрии», — написал Жданов в Twitter.

Позже Жданов сообщил, что его отпустили из полиции.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. В частности, в регистрации было отказано оппозиционерам Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, актеру Андрею Соколову, рок-музыканту Сергею «Пауку» Троицкому.

Всего на выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.