РИАМО - 22 июл. В городском округе Химки на улице Мичурина случился пожар в бытовке, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 09:28.

«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек. <…> В 12:35 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, добавляется в материале.

Всего за минувшие сутки в Подмосковье произошло 38 пожаров. Для их тушения привлекалось 333 человека и 95 единиц техники.