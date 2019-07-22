РИАМО – 22 июл. Посетителям столичного парка Горького 23 июля представят реалистичную копию самого быстрого серийного автомобиля в мире – Bugatti Chiron, собранную из кубиков конструктора LEGO, сообщается на официальном сайте парка.

Это единственный экземпляр автомобиля, полностью собранный из деталей LEGO, включая двигатель, который может разгонять модель до 20 километров в час.

«LEGO Technic Bugatti Chiron станет центральной частью экспозиции автомобилей LEGO. Помимо эксклюзивной модели гости парка увидят исторические образцы машинок из наборов LEGO, созданных с 1932 года», – говорится в сообщении.

Выставочные объекты из музея компании в Дании будут представлены на территории России впервые.

Увидеть автомобиль LEGO Technic Bugatti Chiron можно будет бесплатно: на месте в день визита потребуется пройти регистрацию. Также у гостей есть шанс получить подарок – один из трех наборов LEGO Technic Bugatti Chiron, которые будут разыграны среди всех посетителей стенда.

«Экспозиция представлена на площадке за Пионерским прудом (между каруселями и фонтаном) с 23 июля по 4 августа: с 12:00 до 21:00 в будни, с 11:00 до 21:00 в выходные», – подчеркивается в материале.