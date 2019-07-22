РИАМО - 22 июл. Неизвестные похитили из магазина в Басманном районе столицы еду и алкоголь, угрожая сотруднику заведения ножом, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Сообщение о разбойном нападении в магазине на Чистопрудном бульваре, дом № 1А, поступило 21 июля в 20:34.

«По прибытию на место происшествия полицейские установили, что двое злоумышленников, угрожая 21-летнему продавцу, в открытую похитили спиртное, продукты и скрылись. Материальный ущерб устанавливается», — сказал собеседник агентства.

В данный момент проводится доследственная проверка.