РИАМО – 22 июл. Страховой дом «ВСК» и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов, говорится в сообщении пресс-службы страхового дома.

«В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов», — говорится в сообщении.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный Акинфеевым.

«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала. Социальная ответственность – важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола», — отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Акинфеев подчеркнул, что фонд «Страна футбола» создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов.

«Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны – ВСК», — добавил Акинфеев.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.