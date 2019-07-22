РИАМО - 22 июл. В Московской области за первое полугодие 2019 года введено в эксплуатацию более 230 тысяч квадратных метров новых торговых площадей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«В рамках реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы с использованием частных инвестиций в Московской области за первое полугодие 2019 года введено более 230 тысяч квадратных метров новых торговых площадей», – сказал глава областного Минпотребрынка Владимир Посаженников.

Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 11 миллиардов рублей.

В январе-июле 2019 года на территории Московской области открыт 71 розничный магазин, а также выданы разрешения на ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) еще 42 объектов.

В рейтинге ввода новых объектов торговли лидируют следующие городские округа: Балашиха (33 тысячи квадратных метров), Пушкинский (30 тысяч квадратных метров), Одинцовский, Красногорск, Ивантеевка, Домодедово, а также Ленинский район.