РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 июл. Дополнительную ясельную группу, рассчитанную на 30 детей, откроют в основном здании детского сада комбинированного вида №35 в микрорайоне Керамик подмосковной Балашихи в сентябре текущего года после капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ремонт основного здания мы начали 23 апреля этого года. В ходе работ в основном здании учреждения заменят инженерные коммуникации, выполнят общестроительные работы, отремонтируют крышу. Планируем в сентябре (2019 года – ред.) на базе нашего учреждения открыть новую ясельную группу, рассчитанную на 30 детишек», – сказала заведующая детским садом Ирина Русакова.

Она добавила, что детский сад также посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них на базе учреждения созданы особые условия для реализации учебного процесса, а также оборудованы лифт и пандусы.

Детский сад №35 построили в 1956 году. С момента открытия ремонт в учреждении не проводился. На сегодняшний день там обучаются 340 детей в возрасте от 2 до 7 лет.