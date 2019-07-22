РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июл. Фестиваль красок и шоу мыльных пузырей состоится в Балашихе 27 июля, для гостей подготовлены конкурсы и дискотека под открытым небом, говорится в сообщении пресс-службы организаторов арт-проекта «Вместе Зажигаем».

Фестивальный вечер, на котором проведут сразу два праздника, состоится по адресу: проспект Ленина, дом №30А перед рынком «Сопта». Мероприятие, которое откроет мыльно-воздушное шоу, начнется в 15:00.

«Двадцать седьмого июля в Балашихе юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям заскучать. Сразу после него в 17:00 жителей города ждет одно из самых популярных событий формата open air – Всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля выйдут ди-джеи и МС», – говорится в сообщении.

По словам организаторов, самый ожидаемый момент фестиваля – массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако.

Краска абсолютно безопасна: у нее натуральный состав, и чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо приобрести пакетик фирменной краски на входе. Его цена составляет 150 рублей. Стоимость входа на фестивальный вечер – 200 рублей, в которую включен набор для создания мыльных пузырей.