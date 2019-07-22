РИАМО – 22 июл. Днем в понедельник в Подмосковье резко ухудшится погода, ожидается дождь с грозой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 22 июля местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза», – говорится в сообщении.

Жителям советуют закрыть все окна и форточки. На улицу не забыть взять с собой зонт или плащ. На улице нужно избегать деревьев и ненадежных конструкций, линий электропередач.

При грозе нельзя стоять под одиночными деревьями и конструкциями, а также находиться вблизи водоемов. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.