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|Температура
|+28˚C … +30˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|З 5 м/с
|Температура
|+18˚C … +20˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|+19˚C … +21˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|В 5 м/с
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