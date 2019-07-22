РИАМО - 22 июл. В Москве во время концерта группы Metallica в «Лужниках» полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Концерт проходил вечером 21 июля. Группа Metallica выступила в рамках мирового турне WorldWiredTour.

«Сотрудниками столичной полиции на спортивном объекте «Лужники» задержан мужчина 1986 года рождения, который находился в федеральном розыске по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине в случае, если его вину докажут — 15 лет лишения свободы.

По данным СМИ, задержанным является 33-летний уроженец Томской области Валерий Северин.