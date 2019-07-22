РИАМО – 22 июл. Врачи первичного сосудистого отделения больницы, расположенной в Раменском городском округе, полностью восстановили здоровье пациента после инсульта, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина 37 лет поступил в приемный покой с клинической картиной ишемического инсульта.

«В результате закупорки сосуда головного мозга, у пациента была парализована левая сторона тела, наблюдались нарушения речи, координации и чувствительности. В ходе экстренных реанимационных мер, больному была проведена тромболитическая терапия – тромболизис», – отмечается в сообщении.

Уже на следующие сутки пациент полностью вернулся к своему состоянию до инсульта, парализация регрессировала, речь полностью восстановилась. Мужчина активен, он самостоятельно ходит, общается с медицинскими работниками, навещающими его родственниками. В том числе, в интервью местному телевидению пациент поблагодарил персонал больницы за оказанную медицинскую помощь и доброжелательное отношение.

Несмотря на успешное лечение, в ближайшие дни пациент все-таки проведет в стационаре. Он пройдет комплекс необходимых исследований, позволяющих врачам установить причину инсульта, назначить адекватную терапию для предотвращения рецидивов.

Заведующая первичным сосудистым отделением Раменской центральной районной больницы Наталья Наволокина рассказала, что залог успеха в проведении тромболизиса заключается в своевременной терапии. Очень важно в течение 4,5 часов после инсульта успеть ввести пациенту лекарственный препарат, разрушающий тромб, закупоривший сосуд. Эти экстренные меры способны предупредить развитие очага заболевания и дать отличный эффект.

«Благодаря развернутой в последние годы в Подмосковье сети сосудистых центров и отделений, где лечение осуществляется по самым эффективным на сегодняшний день методикам, подобные случаи полного выздоровления после инсульта, без инвалидности, регистрируются все чаще. Но для того, чтобы больной получил своевременную помощь, необходимо также активное участие окружающих, быть внимательным к своему здоровью и не забывать проходить диспансеризацию – ведь это может предотвратить болезнь!» – подчеркнула министр здравоохранения Московской Области Татьяна Мухтасарова.