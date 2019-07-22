РИАМО - 22 июл. Арбитражный суд Москвы поддержал постановление Московского областного управления ФАС РФ о привлечении ООО «МФГ» (сеть кафе «Му-му») к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Ранее в управление поступили обращения граждан о высокой стоимости товаров и продуктов питания, реализуемых хозяйствующими субъектами на территории столичных аэропортов.

«Управление признало ООО «МФГ» нарушившим антимонопольное законодательство в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по общественному питанию в нестерильной зоне аэропорта «Шереметьево» путем установления и поддержания монопольно высоких цен на продукты питания», – говорится в материале.

ООО «МФГ» оштрафовали на 475 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «МФГ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС РФ.