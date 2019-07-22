РИАМО - 22 июл. Новый культурно-досуговый центр в скором времени откроется на Булатниковском проезде на юге Москвы в рамках городской программ «Мой район», говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Здание 1968 года постройки площадью более 3 тысяч квадратных метров, где ранее располагались Бирюлевские бани, находится в запустении. В рамках программы жителями района Бирюлево Западное было принято решение об открытии на этом месте современного досугового центра», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Таким образом власти Москвы не только решают вопрос с созданием досуговых центров, но и выполняют задачу по реорганизации неиспользуемых заброшенных помещений.

На объекте будет проведена реконструкции и полноценный ремонт. На месте заброшенного здания появится культурно-досуговый центр с обширной программой и массой секций, которые смогут заинтересовать как детей, так и взрослых. Располагаться он будет по адресу: Булатниковский проезд, владение 10А, строения 1-2.