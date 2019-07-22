РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В подмосковном Подольске застройщика обязали после жалобы жителя восстановить разрушенное ограждение стройплощадки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на повреждение ограждения по периметру строительной площадки на Огородной улице. Он отметил, что на стройплощадке сломалось ограждение, и его необходимо отремонтировать.

«Главное управление Государственного строительного надзора Московской области в пределах компетенции рассмотрело обращение по вопросу отсутствия части ограждения строительной площадки на объекте капитального строительства, расположенного на улице Огородная, дом №5/2. На основании обращения застройщиком данное ограждение было восстановлено», – говорится в ответе ведомства.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.