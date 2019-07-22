РИАМО - 22 июл. За полгода пользователи приложения «Расписание и билеты ЦППК» чаще всего выбирали для чтения роман «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, эту книгу загрузили на свои устройства 3,4 тысячи человек, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В топ-5 самых популярных книг по итогам полугодия также входят «Географ глобус пропил» Алексея Иванова (3,3 тысячи), «Девушка из Бруклина» Гийома Мюссо (3 тысячи), «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна (2,7 тысячи), «Между нами горы» Чарльза Мартина (2,4 тысячи). Больше всего книг пассажиры ЦППК загрузили на свои устройства в апреле — более 30 тысяч электронных книг», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова отметила, что у пользователей приложения ЦППК всегда под рукой новинки современных российских и иностранных авторов и классические произведения. Очень удобно, что читать книги из библиотеки «ЛитРес» можно без доступа к интернету — по дороге на работу или, например, в путешествиях.

Библиотека появилась в мобильном приложении ЦППК в октябре прошлого года благодаря сотрудничеству с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России «ЛитРес». В разделе «Книги бесплатно» представлена подборка из ста книг, которые пользователи приложения могут скачать и читать в любое удобное время. Раз в три месяца подборка обновляется.

Так, в начале июня ЦППК и «ЛитРес» обновили электронную библиотеку. Теперь пассажиры могут прочесть романы «Рыжеволосая женщина» Орхана Памука, «Самый одинокий человек» Сары Уинман, книги «Поймай меня, если сможешь» Фрэнка Абигнейла, «Стэн Ли. Создатель великой вселенной Marvel» Боба Батчелора и другие.