РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Представитель Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области проведет прием жителей Котельников 24 июля, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «ВКонтакте».

«24 июля в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления Подмосковья в городском округе Котельники состоится прием граждан представителем Главного управления социальных коммуникаций Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проходить по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 62, кабинет 12. Время приема – с 10:00 до 13:00. Со всеми вопросами можно обратиться по телефону: 8(495)554-04-07.