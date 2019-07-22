РИАМО - 22 июл. Семиэтажный бизнес-центр с офисными помещениями и подземной парковкой на 54 машино-места появится в районе Отрадное на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Для объекта уже согласовали проектную документацию. Он расположится по адресу: 2-й Нововладыкинский проезд, владение 8А. С первого по шестой этажи запланировано размещение офисных помещений, кабинетов, переговорной, комнат приема пищи и кладовых уборочного инвентаря. На седьмом этаже появится холл с ресепшеном, кабинет бухгалтера и административно-деловые помещения.

«В рамках проекта запроектирована подземная одноэтажная автостоянка, предназначенная для временного хранения легковых автомобилей. <…> При этом въезд и выезд автомобилей на подземный этаж автостоянки запроектирован по однопутной прямолинейной рампе», — говорится в сообщении.

На первом уровне будет находиться помещение для охраны с размещением систем безопасности, радиотрансляционной абонентской точки и телефонной связи. Из этого помещения будут регулировать въезд и выезд машин на территорию бизнес-центра и подземную автостоянку.

Прилегающую к центру территорию благоустроят: там появятся проезды, тротуары и пешеходные зоны. Кроме того, на этой территории появятся газон и малые архитектурные формы, а также высадят кустарники и деревья. Поблизости будут плоскостная автостоянка и ограждение.