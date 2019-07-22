РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Пассажиры льготных категорий в подмосковном Красногорске могут оформить билеты для проезда на МЦД только на социальную карту, бумажные проездные документы уйдут в прошлое, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале «Добродел», что в билетных автоматах на станции «Нахабино» в горокруге Красногорск перестали выдавать бесплатные билеты. Теперь пассажиры льготных категорий вынуждены обращаться в кассу и стоять при этом в очереди.

«АО «Центральная ППК» ведет подготовку всех систем компании, к запуску Московских центральных диаметров. Билеты на МЦД для льготных категорий граждан будут оформляться только на социальные карты, бумажный носитель не будет использоваться ни в кассах, ни в билетопечатающих автоматах», – говорится в официальном ответе диспетчерского центра ЦППК.

В настоящее время компания тестирует алгоритм работы с социальными картами и производит обновление IT-инфраструктуры, обеспечивающей работу билетопечатающей техники. В связи с этим в билетопечатающих автоматах льготные проездные документы оформляются только на социальную карту.

В случае, если при оформлении проездного документа в БПА на мониторе отображается информация, что социальная карта заполнена, для получения безденежного билета или очистки карты от использованных проездных документов пассажиру льготной категории необходимо обратиться в пригородную кассу.

«В целях повышения качества обслуживания пассажиров, руководству Рижского участка производства дано указание по осуществлению контроля за пассажиропотоком и наличием очередей в пригородные кассы станции «Нахабино», и в случае необходимости принятия мер по организации работы пригородных касс и открытию дополнительных каналов продаж», – отмечается в материале.