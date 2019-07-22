РИАМО – 22 июл. Пропавший неделю назад грибник из Подмосковья найден мертвым, жителям региона в очередной раз посоветовали заряжать телефон перед походом в лес, сообщается на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

72-летний Юрий Ерофеев, проживавший в городском округе Домодедово, ушел в лес 15 июля.

«Найден. Погиб», – говорится в сообщении.

Жителям Московской области напомнили, что при сборах в лес важно сказать родственникам или знакомым свой маршрут и планируемое время возвращения. При себе нужно иметь свисток, который понадобится для подачи сигнала в случае потери. Мобильный телефон надо зарядить полностью, также стоит убедиться, что на балансе есть деньги для исходящих звонков.

Одежда собравшегося в лес должна быть в ярких тонах, чтобы можно было заметить с воздуха, а в самом лесу заранее нужно определить объекты для ориентации в лесу.

При походе в лес при себе нужно иметь компас, спички, нож, запас воды и продуктов (шоколад, орехи). Тем, кто регулярно принимает лекарственные препараты, нужно взять их.