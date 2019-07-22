РИАМО - 22 июл. При содействии сотрудников Госадмтехнадзора на территории Подмосковья за неделю ликвидировали порядка 60 подтоплений, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Из-за сильных непрекращающихся дождей в Московской области были подтоплены десятки территорий, в частности в Серпухове, Реутове, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах и Воскресенске.

«Так, например, в Серпухове было выявлено семь подтоплений внутридворовых территорий и мест массового посещения граждан», – сказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Причиной подтоплений стала неисправность ливневых канализаций, в которые забивался мусор. Нарушения и подтопления местный МБУ «Комбинат благоустройства» устранил еще до возбуждения административных дел.

В тоже время в Реутове были затоплены подземные коммуникации городской АТС, принадлежавшие ПАО «Ростелеком». Компания-собственник пыталась откачать воду на прилегающую территорию, в результате чего были подтоплены проезд к соседнему многоквартирному жилому дому и пешеходная зона у детской игровой площадки, а по краю проезжей части улицы Гагарина образовался ручей на 200 метров.

«За подтопление прилегающей территории ПАО «Ростелеком» было привлечено к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госадмтехнадзора помогли ликвидировать и другие подтопления. Так, в Сергиевом Посаде за неделю разобрались с 11 подтоплениями на территориях детских игровых площадок и у подъездов многоквартирных домов, а в Серебряных Прудах устранили более 10 подтоплений мест общего пользования.

Кроме того, активная работа велась в городском округе Воскресенск, где пострадали Белоозерский, деревня Золотово, село Барановское и поселение Ашитковское.