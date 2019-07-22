РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. Прокат велосипедов Bikeme начал работать в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на сайте проката.

Пункт автоматизированной системы проката велосипедов и самокатов открыли между домами №№13 и 14 на Подмосковном бульваре. Для того, чтобы пользоваться велопрокатом, необходимо скачать приложение на мобильный телефон и зарегистрироваться.

«Первые 20 минут проката (в зависимости от вашего абонемента) бесплатны. До истечения этого времени вы можете сдать велосипед и взять вместо него другой – в этом случае у вас снова будут 20 бесплатных минут проката», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что выгоднее совершить несколько коротких поездок, чем одну длинную.

Пользователям предлагают несколько абонементов на выбор стоимостью от 60 до 1100 рублей.