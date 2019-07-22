РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июл. Прокат велосипедов Bikeme начал работать в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на сайте проката.
Пункт автоматизированной системы проката велосипедов и самокатов открыли между домами №№13 и 14 на Подмосковном бульваре. Для того, чтобы пользоваться велопрокатом, необходимо скачать приложение на мобильный телефон и зарегистрироваться.
При этом отмечается, что выгоднее совершить несколько коротких поездок, чем одну длинную.
Пользователям предлагают несколько абонементов на выбор стоимостью от 60 до 1100 рублей.
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