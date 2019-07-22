РИАМО - 22 июл. В Москве на проспекте Мира неизвестные похитили у мужчины сумку, в которой находилась крупная сумма наличных в иностранной валюте, сумму материального ущерба устанавливают, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 12:50 на проспекте Мира неизвестные открыто похитили у мужчины сумку, в которой, по его словам, находилась крупная денежная сумма в валюте. С места происшествия скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские устанавливают сумму материального ущерба, а также ведутся поиски злоумышленников.