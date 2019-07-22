РИАМО - 22 июл. Канатная дорога на Воробьевых горах изменит режим работы 27 июля, это связано с фестивалем «Московский спорт» в «Лужниках», сообщается на сайте спортивного комплекса «Воробьевы горы».
По измененному режиму дорога будет работать с 11:00 до 23:00.
«На станции «Воробьевы горы» с 11:00 до конца дня вы сможете приобрести билеты только по маршруту «туда-обратно». На станции «Лужники» в этот период времени будет возможна только посадка пассажиров. Здесь вы сможете приобрести билеты только в одну сторону – до Воробьевых гор», – говорится в сообщении.
Администрация спорткомплекса благодарит посетителей за понимание.
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