РИАМО - 22 июл. Канатная дорога на Воробьевых горах изменит режим работы 27 июля, это связано с фестивалем «Московский спорт» в «Лужниках», сообщается на сайте спортивного комплекса «Воробьевы горы».

По измененному режиму дорога будет работать с 11:00 до 23:00.

«На станции «Воробьевы горы» с 11:00 до конца дня вы сможете приобрести билеты только по маршруту «туда-обратно». На станции «Лужники» в этот период времени будет возможна только посадка пассажиров. Здесь вы сможете приобрести билеты только в одну сторону – до Воробьевых гор», – говорится в сообщении.

Администрация спорткомплекса благодарит посетителей за понимание.