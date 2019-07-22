РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 июл. В Королеве отремонтируют 1,5 километра дорожного полотна на проспекте Королева, там уложат новый асфальт, сообщил глава города Александр Ходырев.

В наукограде продолжается плановое выполнение работ по капитальному ремонту дорог.

«Сегодня (22 июля – ред.) начали укладывать асфальт на центральной части проспекта Королева. Общая площадь, где в скором времени появится новый ровный асфальт, – около 25 тысяч квадратных метров. Протяженность дороги – 1,5 километра», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Всего в этом году в Королеве отремонтируют 30 дорог общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.