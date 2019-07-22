РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец за неделю поступило свыше 9,5 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 15 по 21 июля поступило 9 548 обращений, из них 496 касались вопросов электроснабжения, 922 – водоснабжения», – сказал Богданов.

Он добавил, что 510 звонков поступили по обслуживанию домов, еще 31 касался отопления, 53 – освещения.

«В ЕДДС-112 за неделю поступило 7 336 обращений, из них 3 427 вызовов касались скорой помощи, 1425 – ГИБДД и полиции, 40 – пожарных», – заключил Богданов.