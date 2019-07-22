РИАМО - 22 июл. Следствие разыскивает неизвестного, который открыто похитил 200 тысяч рублей из кассы магазина на улице Большая Серпуховская в столичном районе Замоскворечье, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 июля 2019 года в 22:25 в магазин по указанному адресу через запасной вход вошел неизвестный в медицинской маске», — говорится в сообщении.

В 22:34 старший продавец магазина позвонила в полицию и сообщила о грабеже. Мужчина пригрозил сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего в открытую забрал из кассы деньги.

В настоящий момент проводится доследственная проверка.