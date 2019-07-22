РИАМО - 22 июл. Нежилое помещение площадью 27 квадратных метров, которое располагается на чердаке № 0 исторического дома 13А на Страстном бульваре в Москве, выставили на аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Объект имеет свободное назначение и находится в самом сердце столицы – на Страстном бульваре, всего в пяти минутах ходьбы от станций метро «Пушкинская» и «Чеховская». Необычность самого лота и удачная локация привлекут внимание инвесторов, которые ищут помещение под решение творческих задач и любых нестандартных бизнес-идей», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Необычные помещения на крышах, чердаках и на территориях бывших заводов и фабрик в Москве пользуются все большим спросом. Инвесторы используют их для создания современных арт-пространств и коворкинг-центров, уникальных баров и кафе, эксклюзивных ресторанов, а также тату-студий и салонов красоты.

Расположение объекта крайне удачное – кроме двух станций метро, в пешей доступности находятся три театра, сад Эрмитаж и многие знаковые культурно-досуговые места Москвы.

Торги начнутся с цены в 2,7 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 9 августа включительно.