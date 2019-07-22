РИАМО - 22 июл. Большой концерт Classic Open Air Moscow «Нежность: посвящение Александре Пахмутовой» пройдет в «Аптекарском огороде» 28 июля, где исполнят песни о родине, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

На концерте прозвучит легендарные композиции российской песенной классики. В программе выступления солистов Большого театра, театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и театра «Геликон-опера», в том числе Константина Бржинского (баритон), Веры Кононовой (сопрано) и Станислава Мостового (тенор).

«Впервые под ночным небом «Аптекарского огорода» в гала-концерте Фонда «Опера» Веры Кононовой — посвящение предстоящему юбилею Александры Николаевны Пахмутовой. <…> Артисты и зрители будут хором петь любимые с детства песни Хренникова, Блантера, Таривердиева и, конечно же, Александры Пахмутовой на великие стихи поэта Николая Николаевича Добронравова», - говорится в сообщении.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Ботанического сада МГУ, а также онлайн. Они дают право посещения всех выставок и экспозиций «Аптекарского огорода».

Концерт, посвященный 90-летию Александры Пахмутовой, начнется в 20:00 28 июля.