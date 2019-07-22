РИАМО - 22 июл. В Волоколамском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автодороги, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «РИК» на действия администрации округа и МКУ «Центр муниципального заказа» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автодороги. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку фирмы от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «РИК» обоснованной», – отмечается в сообщении.

Ведомство выдало администрации и учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.