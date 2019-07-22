РИАМО - 22 июл. В поселении Филимонковское Новомосковского административного округа столицы появится новая улица, которая свяжет будущее пожарное депо в 156-ом квартале с улицей Харлампиева, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект предполагает также строительство подъездной дороги к трансформаторной подстанции, установку светофоров, устройство тротуаров и остановок наземного городского пассажирского транспорта, благоустройство территории», - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже утвердил проект планировки новой улицы в поселении Филимонковское, где появится новое пожарное депо.

Строительство спасательно-пожарных станций проводится в рамках реализации программы «Безопасный город». Она реализуется в новой Москве по поручению мэра. В ближайшее время новые пожарные депо также появятся в поселениях Краснопахорское, Щаповское, Роговское и Марушкинское.