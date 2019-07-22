РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Подольские спортсмены приняли участие в праздновании Дня бокса на Красной площади в Москве и показали свою подготовку по воркауту, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С текущего года День бокса – официально признанный международный праздник, который отмечается 22 июля в 205 странах-участницах AIBA. В этом году (в 2019 году - ред.) представители всех стран приехали отмечать праздник в Россию. Так, с 20 по 22 июля на Красной площади в Москве был организован настоящий город спорта: проходили открытые тренировки с легендами бокса, профессиональные бои с чемпионами мира и многое другое.

«В воскресенье, 21 июля, сборная команда Подольска по уличному воркауту по приглашению Федерации воздушно-силовой атлетики России приняла участие в мероприятии на Красной площади. Подольчане познакомили любителей спорта с воркаутом, продемонстрировав свою прекрасную подготовку», – говорится в сообщении.