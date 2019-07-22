РИАМО - 22 июл. Пятилетний ребенок пострадал на детской площадке в новой Москве, его эвакуировали в больницу на санитарном вертолете, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения ребенка на вертолетную площадку в Первомайское поселение Троицкого округа Москвы. По предварительным данным, с мальчиком в Троицке произошел несчастный случай на прогулке», – сказал собеседник агентства.

По его словам, на машине скорой помощи ребенка доставили на ближайшую вертолетную площадку и передали авиамедицинской бригаде.

Пострадавшего в сопровождении мамы вертолетом эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы.

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