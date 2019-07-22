РИАМО - 22 июл. На текущей неделе в столице средняя суточная температура вновь станет немного выше нормы, а благодаря дождям может быть выполнена месячная норма по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В начале текущей недели Московский регион будет вдали от активных фронтальных разделов. А в середине недели к центральному району подтянутся фронты очередного южного циклона, что приведет к увеличению облачности и количества осадков», – говорится в сообщении.

Ночь на 23 июля, несмотря на облачность, будет по-июльски теплой: 15-17 градусов. Увеличение облачности произойдет после полудня, в Москве соберется непродолжительный дождь, местами с грозой и усилением ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура – 21-23 градуса. Средняя суточная температура после длительного перерыва вновь станет немного, но выше нормы.

«Зона облачности южного циклона 24 и 25 июля еще станет сдерживать солнечный прогрев, и кратковременные дожди будут на время снижать температуру. Минимальная температура в Москве – около 15 градусов, днем – 23-25. За эти дни в Москве количество осадков может выйти на норму», – уточняется в сообщении.

В конце рабочей недели атмосферное давление немного повысится, над Прибалтикой сформируется антициклон, – это надежда на приход более сухой и солнечной погоды.

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