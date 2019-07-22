РИАМО - 22 июл. Матч «Динамо» – «Рубин» в Москве стал одним из трех самых посещаемых во втором туре Российской премьер-лиги, он собрал свыше 17 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

В рейтинге агентства опубликована информация о том, сколько болельщиков пришло посмотреть на матчи в городах команд Российской премьер-лиги во втором туре.

«В первую тройку по посещаемости в туре вошли матчи в Ростове-на-Дону, Сочи и Москве. На матче Москве между футбольными клубами «Динамо» и «Рубин», завершившемся со счетом 0:1, присутствовали 17,3 тысячи зрителей», — говорится в сообщении.

Соревнование второго тура РПЛ в Ростове-на-Дону собрало аудиторию 35,9 тысячи зрителей, в Сочи – 35,1 тысячи. В общей сложности на матчах первых двух туров РПЛ сезона 2019/2020 присутствовало 225 тысяч болельщиков, это примерно 21 тысяча за один матч.