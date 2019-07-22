РИАМО - 22 июл. В Москве за последние четыре года частным инвесторам предоставили в аренду без проведения торгов 24 земельных участка для возведения масштабных инвестиционных проектов – это порядка 30 гектаров земли, 19 из которых пошли под строительство спортивных, культурных и образовательных объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Инвестпроекты реализуются в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. Участки инвесторы арендуют на шесть лет на особых условиях – ставка арендной платы в первые два года стройки составляет 0,05% от кадастровой стоимости для соцобъектов, и от 0,1 до 1,5% – для производства. Впоследствии, к шестому году, она повышается вплоть до 8% от кадастра.

«К таким проектам относятся только те, кто доказал свою необходимость городу, показал определенный уровень инвестиций и тот результат, который будет достигнут по итогам строительства – это число новых рабочих мест, уровень зарплат, а также – уровень отчислений в городской бюджет», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в аренду инвесторам передали участки общей площадью в 545 тысяч квадратных метров. Почти все они располагаются на северо-западе столицы, а также в Центральном, Западном и Южном административных округах Москвы. В рамках реализации инвестпроектов появятся новые образовательные учреждения, спортивные центры и объекты промышленности.