РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В подмосковных Люберцах молодым людям рассказали о деятельности предприятий, выпускающих продукцию на экспорт, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В местном отделении партии прошло обсуждение национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На обсуждении были сторонники партии и представители «Молодой гвардии». Руководитель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Александр Шлапак предоставил вниманию участников общественного обсуждения презентацию с показателями, статистикой и диаграммами по объемам экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, несырьевых и неэнергетических товаров.

«В ходе общественного обсуждения молодежь узнала о предприятиях, осуществляющих деятельность на территории городского округа и выпускающих продукцию на экспорт. Участники перечислили: «Вертолеты России», НПП «Звезда», весоизмерительное предприятие «Тензо-М», кондитерскую фабрику «Волшебница» и другие. Многие изъявили желание направить свои резюме в данные организации для прохождения производственной практики с возможностью дальнейшего трудоустройства», – говорится в сообщении.

По итогам заседания исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский выразил благодарность сторонникам партии, которые активно принимают участие в реализации партийных проектов.