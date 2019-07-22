РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 34 тысяч кубометров отходов с территории подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель люберецкого подразделения организации Павел Бражников.

«За минувшую неделю, с 15 по 21 июля, в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезено 34,8 тысячи кубических метров отходов. Ежедневно работали 49 единиц спецтехники, в том числе 19 мусоровозов и 79 человек», – сказал Бражников.

Он добавил, что с начала текущего года «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил 729 синих и 744 серых контейнеров.

В синие контейнеры нужно выкидывать пластик, Тетрапак, бумагу, картон, журналы, стекло, стаканчики из-под йогурта, полиэтиленовые пакеты. Главное, чтобы мусор был чистым, без остатков продуктов. В серый контейнер нужно выбрасывать остальной мусор, кроме батареек и мебели – их надо сдавать на переработку.

С начала года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Подмосковья разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.