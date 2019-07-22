РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июл. Госавтоинспекторы Балашихи провели профилактический рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах округа, в ходе мероприятия нарушений не обнаружено, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 20 июля 2019 года в период с 22:00 до 00:00 по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Юбилейная, дом №16/1 было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», – говорится в сообщении.

Рейд проводился в целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

«В ходе мероприятия было проверено 63 автомобиля, нарушений не выявлено», – заключается в материале.