РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. В подмосковном Подольске отремонтировали более 17 километров асфальтобетонного покрытия на муниципальных автодорогах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске на 34 муниципальных дорогах завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия общей площадью около 67,6 тысяч квадратных метров и протяженностью 17,3 километров, на четырех дорогах ремонтные работы продолжаются. Это дороги: в поселке Быково по улице Полевой – от съезда с автодороги Подольск-Быково до очистных сооружений; в поселке Кузнечики до деревни Акишово; в поселке МИС – объездная дорога на улице Промышленной и к СНТ «Испытатель-1» и «Испытатель-2», а также ремонтируется проезд от магазина «Охотник» до дома №2 на улице Мичурина», – говорится в сообщении.

Еще по двум дорогам ведутся конкурентные процедуры по выбору подрядной организации для производства ремонтных работ.

Всего в нынешнем году в округе отремонтируют 47 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью более 26 километров, 13 из них были выбраны жителями по итогам голосования на портале «Добродел». После проведения ремонтной кампании доля муниципальной улично-дорожной сети в нормативном состоянии увеличится до 87,7%.

«В округе в рамках программы комплексного обустройства улично-дорожной сети проведут замену асфальтобетонного покрытия на 40 муниципальных и семи региональных дорогах, также покрытие заменят на территории автовокзала и 7 медицинских учреждений, обустроят ряд региональных дорог элементами безопасности дорожного движения», – заключается в материале.