РИАМО - 22 июл. Басманный суд Москвы 23 июля рассмотрит вопрос продления ареста бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Рассмотрение ходатайств следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября 2019 года в отношении Абызова, Степанова и Фрейденберг назначено на 12:00 23 июля», – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил 4 миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги вывели за рубеж. Ранее Басманный суд Москвы арестовал банковские счета Абызова на сумму почти 122 миллиона евро.

Абызова также подозревали в хранении наркотиков. Однако, как оказалось позже, запрещенные вещества находились не в квартире экс-министра, а в соседней.

Кроме Абызова, фигурантами уголовного дела стали председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший гендиректор компании «Ру-Ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрайденберг, экс-гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев.