РИАМО - 22 июл. Особняк почетного горожанина и купца Мельникова в Волковом переулке в Москве отреставрируют — Мосгорнаследие уже выдало задание на разработку проекта новому собственнику исторического объекта, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Особняк Мельникова — объект культурного наследия регионального значения —был построен в 1904 году в стиле модерн выдающимся архитектором Владимиром Адамовичем. Это одна из его первых самостоятельных работ.

«В последние годы здание не использовалось и пришло в запустение. Весной этого года наконец удалось найти нового собственника, который активно взялся за сохранение объекта. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущих работ. Наше ведомство будет контролировать все этапы», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты изучат архивы и планы, проведут всесторонние научно-исследовательские и изыскательские работы, чтобы в точности отразить все инженерно-технические особенности здания в проекте реставрации. Кроме того, им придется учесть ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и прочие разделы, предусмотренные законом.

«Отдельное внимание в проекте реставрации будет уделено деревянному уличному фонарю. Он долгое время украшал вход в памятник и был утерян несколько лет назад. Теперь реставраторам предстоит воссоздать его по чертежам и историческим фотографиям», - добавил Емельянов.

После завершения разработки проекта его согласует Мосгорнаследие. И лишь тогда будет выдано разрешение на реставрацию объекта.