РИАМО - 22 июл. В результате столкновения двух автомобилей в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы был сбит школьник, стоявший на тротуаре, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

21 июля в 18:07 возле дома №92, корпус 1 по проспекту Вернадского водитель Honda Insight не уступил дорогу при повороте налево и врезался в автомобилем Mercedes, едущим навстречу. Из-за столкновения одна из машин наехала на стоящего на тротуаре 16-летнего десятиклассника.

«В результате ДТП нарядами скорой помощи в медицинские учреждения были доставлены: водитель автомобиля Mercedes CL 63 AMG 1990 года рождения, с ушибом грудной клетки и переломами 6-го и 7-го ребер, после оказания помощи отпущен; пассажир автомобиля Honda Insight 1996 года рождения, зарегистрированный в Московской области», — сообщил собеседник агентства.

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В отношении водителя Honda составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.