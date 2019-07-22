РИАМО - 22 июл. Свыше 3,8 тысячи подмосковных детских садов, школ и вузов проверят до конца августа, особое внимание уделяется обеспечению безопасности и питанию, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье в самом разгаре оценка готовности образовательных учреждений к новому 2019/2020 учебному году. Проверке подлежат все учреждения: школы, детские сады, вузы, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования. Всего свыше 3,8 тысячи объектов», – сказала Забралова.

По ее словам, проверки учреждений продлятся до конца августа.

«Образовательные учреждения оценивают на соответствие санитарным и пожарным нормам. В зоне повышенного внимания – обеспечение безопасности. Усилен контроль над питанием в школах и детских садах – пищеблоки, кухни и столовые проверяются особенно тщательным образом», – подчеркнула Забралова.