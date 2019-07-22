РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. Выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало в технике жикле пройдет в подмосковном Подольске с 1 по 25 августа, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Выставку репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало смогут посетить жители округа в Подольском выставочном зале с 1 по 25 августа. Благодаря технике жикле удалось полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте с мельчайшими нюансами цвета и светотени. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное факсимильное воспроизведение подлинника», – говорится в сообщении.

Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Также для удобства выставка сопровождается аудиогидом. Для гостей будут организованы экскурсии, желающие смогут приобрести сувенирную продукцию.

Выставка пройдет по адресу: проспект Ленина, дом №113/62.

Фрида Кало родилась 6 июля 1907 года в пригороде Мехико Койокане в семье фотографа. В 6 лет она перенесла полиомиелит и после болезни хромала на правую ногу. В 15 лет она начала изучать медицину, а в 18 лет она попала в аварию – автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. Фрида получила множественные переломы, в том числе тройной перелом позвоночника. В течение года она была прикована к постели.

После трагедии она впервые взяла в руки кисти и краски. На кровати Фриды установили специальный подрамник, а под балдахином прикрепили зеркало, чтобы она могла видеть себя. Первой картиной стал автопортрет, и это определило основное направление ее творчества.