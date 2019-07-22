РИАМО - 22 июл. В Подмосковье и Москве на 23 и 24 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за грозы с 10:00 до 21:00 23 июля, из-за дождя – с 12:00 23 июля до 21:00 24 июля. В Москве предупреждение о погоде из-за грозы действует с 12:00 до 21:00 23 июля, из-за дождя – с 12:00 23 июля до 21:00 24 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

В Московском регионе 23 июля будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами он будет умеренный. Ночью местами ожидается туман, днем – гроза, порывы ветра при которой достигнут 15 метров в секунду.

Температура ночью составит 12-14 градусов, днем – 22-24. 24 июля будет облачно, пройдет дождь. Ночью – 14-16 градусов, днем – 21-23.