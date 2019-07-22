РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Госавтоинспекторы Люберец до 27 июля будут проверять соблюдение режима труда и отдыха водителями автобусов, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 22 по 27 июля на территории обслуживания будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Тахограф», направленные на пресечение нарушений, выражающихся в управлении грузопассажирскими транспортными средствами, не оборудованными тахографами. Тахограф не дает водителям халатно относиться к своим обязанностям – покрывать время несанкционированного простоя за счет высокой скорости», – говорится в сообщении.

Тахограф – обязательное устройство на грузопассажирском транспорте. Контроль водителей с помощью тахографа позволяет сделать точный расчет оптимального количества поездок и километража, понять, возможна ли дополнительная нагрузка, или наоборот, ее надо снизить.