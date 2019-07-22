РИАМО – 22 июл. За последнее время в России попытки мошенников выкрасть денежные средства с карт оказываются успешными в трех-четырех случаях из ста, по этой причине банки усилили антифрод-защиту, благодаря данной мере уже удалось сохранить свыше 24 миллиардов рублей у клиентов, пишет в понедельник газета «Известия».

По последним уточненным данным регулятора, в 2018 году из-за действий злоумышленников с карт граждан было несанкционированно списано около 1,4 миллиарда рублей – на 44% больше, чем годом ранее.

«Информации об ущербе в 2019-м пока нет: ЦБ раскрывает ее раз в году, а банки и вовсе не делятся такими данными. Как утверждают в кредитных организациях, похитить деньги мошенникам удается только в 3–4% случаев. Но эксперты по информбезопасности считают, что несанкционированные списания происходят намного чаще, а самое слабое место в защите банков — человеческий фактор, который приводит к утечкам данных клиентов», – отмечается в статье.

Начиная с минувшего года, когда был принят так называемый закон об антифроде, Центробанк существенно ужесточил требования к банкам в отношении защиты данных клиентов и средств на их счетах. Но мошенников это не останавливает.

«По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тысяч раз на общую сумму 1,38 миллиарда рублей», – добавляется в материале.

Специалисты еще до конца не могут оценить, какой ущерб клиентам банков нанесли злоумышленники за первые полгода 2019-го.

Однако о размахе деятельности мошенников можно судить по данным о суммах, хищение которых со счетов клиентов удалось предотвратить. Но и этой информацией банки делятся неохотно – в силу щепетильности темы.

Для сотрудников издания сделали исключение пять организаций (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Почта Банк и МКБ), входящих в десятку крупнейших розничных (совокупно более 60% средств клиентов, свыше 70% рынка карт).

Так, за первое полугодие в Сбербанке предотвратили хищения со счетов клиентов на сумму 18 миллиардов рублей, в ВТБ – 5,4 миллиарда рублей, в Альфа-Банке – не менее 700 миллионов рублей, в Почта Банке – 135 миллионов рублей и в МКБ – 10 миллионов рублей.

В целом, только у клиентов этих банков мошенники пытались похитить более 24 миллиардов рублей.

В Центробанке комментировать данную ситуацию не стали.