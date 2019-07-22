РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 июл. Жители подмосковного Королева сдали почти 30 литров крови в рамках акции «Я спасаю жизнь», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Акция прошла в Королеве в понедельник. С утра в ЦДК имени Калинина все желающие могли сдать кровь.

«Всего пришли на акцию более 80 человек, отведено было 17 человек. Во время акции удалось заготовить 28,8 литра крови», – сказал представитель.

Акции по сбору крови проходят в Королеве регулярно.