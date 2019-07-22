РИАМО – 22 июл. Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало «шпаргалку» группы Metallica, которая на своем выступлении в столичных «Лужниках» исполнила на русском языке песню «Группа крови» Виктора Цоя, сообщает РИА Новости.

«Русский текст написан латиницей и разбит на слоги. Metallica исполнила легендарную композицию на концерте в «Лужниках» в рамках WorldWired Tour», – говорится в сообщении.

Многочисленные видеозаписи исполнения знаменитой песни были выложены в интернет присутствовавшими на концерте зрителями.

Песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом, который группа «Кино» представила в 1988 году. Впервые она была исполнена третьего июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.